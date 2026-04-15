Siber farkındalık ve kodlama aynı çatıda

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen 'Kodlama ve Dijital Farkındalık Etkinliği'nde çocuklar, veliler ve gönüllüler bir araya geldi.

Siber farkındalık ve kodlama aynı çatıda
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
Yavuz Selim İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara ve ailelerine dijital dünyanın fırsatları ve riskleri anlatıldı. Program kapsamında dijital ortamlarda güvenli davranış, siber zorbalıkla mücadele ve dijital vatandaşlık konularında farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Etkinlikte öğrenciler ve veliler birlikte kodlama çalışmaları yaparak dijital becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Katılımcılara ayrıca dijital öğrenme imkânları ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Velilerin etkinliğe aktif katılım sağlamasıyla çocukların öğrenme süreçlerine aile desteğinin artırılması amaçlanırken, öğrenciler aileleriyle birlikte öğrenme deneyimi yaşadı.

Dijital çağda çocukların erken yaşta bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını belirten Okul Müdürü Ali İhsan Köroğlu, "Öğrencilerimizin hem kodlama becerilerini geliştirmesi hem de dijital dünyada güvenli davranış konusunda farkındalık kazanması bizler için çok kıymetli. Velilerimizin de sürece dahil olması eğitimi daha güçlü hale getiriyor" dedi.

Etkinlikte ayrıca, ilçede benzer eğitim çalışmalarının önümüzdeki süreçte artarak devam edeceği ifade edildi.

Etkinliğin, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Ateşböceği Öğrenim Birimi tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

İHA

