Take Off Zirvesi bu kez nerede yapılacak?

Take Off'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansı katkılarıyla hayata geçirilen Take Off Semerkant, girişimcileri, yatırımcıları ve karar vericileri buluşturuyor.

2018 yılından bu yana düzenlenen Take Off, büyümenin yanı sıra etkileşimin niteliğini derinleştirmeye odaklanıyor. Bu yaklaşım, yüksek potansiyele odaklanan etkileşimler üzerinden gerçek işbirliklerinin yapılmasına imkan sağlıyor.

Girişimlerin doğru yatırımcılarla, kurumların doğru çözümlerle doğrudan temas kurabildiği bu yapı, Take Off'u tasarlanmış bir erişim platformuna dönüştürüyor.

38 milyonu aşan nüfusu ve Orta Asya genelinde 80 milyonu aşan bir pazara erişimiyle Özbekistan, Take Off için sadece coğrafi bir değişim değil, stratejik bir yönelimi de temsil ediyor.

Son yıllarda 550 milyon doların üzerinde yatırım aktivitesine ulaşan bölge, henüz doygunluğa ulaşmamış yapısıyla girişimler ve yatırımcılar açısından gelişim alanı sunuyor. Genç nüfusun yüksek oranı ve dijitalleşme sürecindeki ivme de bölgenin öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

2018'den bu yana Take Off, girişimciler, yatırımcılar ve kurumlar arasında uluslararası ölçekte etkileşim kuran bir platform olarak konumlanıyor. İstanbul'da başlayan ve büyüyen bu yapı, ilk uluslararası açılımını Bakü ile gerçekleştirerek farklı ekosistemler arasında doğrudan bağlar kurmaya başladı.

2026 itibarıyla Semerkant'a uzanan bu hat, gelişmekte olan pazarlar ile küresel sermaye ve karar vericiler arasında daha güçlü ve sürekli bir etkileşim zemini oluşturuyor.