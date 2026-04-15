Konyasporlu isim milli takımda
Yeşil-beyazlı futbolcu Muhammet Emir, U15 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi
- • Genç futbolcu, U15 Gelişim Ligi'ndeki etkili performansıyla öne çıktı ve 19 Nisan Pazar günü TFF Riva tesislerinde kampa katılacak.
- • Aday kadro, 24-26 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da Ukrayna ile oynanacak özel maçlar için hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde sürdürecek.
Konyasporlu futbolcu Muhammet Emir, U15 Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Teknik Direktörlüğünü Tolga Şanbay’ın yaptığı U15 Milli Takımının 24-26 Nisan tarihlerinde İstanbul'da Ukrayna ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroya Tümosan Konyaspor’un 2011 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammet Emir Erkul da davet edildi. 2022’de filiz lisansla Konyaspor altyapısında futbola başlayan Muhammet Emir, bu sezon U15 Gelişim Ligi’nde etkili bir performans sergiledi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Nisan Pazar günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.