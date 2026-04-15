İlhan Palut düğmeye basıyor

Konyaspor'da yeni sezon planlaması için harekete geçiliyor. Teknik patron İlhan Palut da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Artık yavaş yavaş planlamaya başlayabiliriz' dedi

İlhan Palut düğmeye basıyor
Haberin Özeti

  • Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, yeni sezon planlamasına başlayacaklarını ve yönetimle görüşmelere geçeceğini açıklayarak düğmeye bastı.
  • Palut, ligin kalan 5 haftasında tüm oyuncuları kademe kademe görmek istediğini ve kadro konusunda duygusal kararlar almayacağını belirtti.
  • Takımın kalabalık olduğunu vurgulayan teknik adam, "erken kalkan yol alır" mottosuyla gelecek sezon hazırlıklarını erkenden başlatma kararı aldı.

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kalan 5 haftadaki kadro tercihleri ve gelecek sezon planlamasıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Şans veremediği futbolculara değinen Palut şunları söyledi, “İlk geldiğim zaman da söylemiştim, biraz kalabalığız. Hepsi çok değerli oyuncular ama birileri üzülüyor. Ben de bunu insani olarak sevmiyorum ama tabii ki karar alırken bu konuda duygusal olamayız. Her maçımız bir hedef uğruna oynanacak maçlar. Belki bizim adımıza belki rakipler adına”.

“Onun için bir anda takımı tamamen değiştiremeyiz. Artık oynamayanlar oynasın, oynayanlar için de tamam işleri bitti geri çekelim diye asla öyle bir şey olmayacak. Ancak kademe kademe, dakika dakika tüm oyuncuları görmek istiyorum. Herkesin bu şansa sahip olmasını istiyorum”. İlhan Palut, yönetimle gelecek sezonun planlamasına da başlayacağını kaydederek, “Lig bitince gelecek seneye bakalım diyemeyiz. Çünkü erken kalkan yol alır mottosuna göre yürüyen bir iş yapıyoruz. Artık ben kendimi tamamen kapatmıştım, gelecek seneye bu sezonki ligin durumundan dolayı. Artık ben de yavaş yavaş bu görüşmelere, bu planlamalara başlarım. Elime kağıdı kalemi alırım” dedi.

