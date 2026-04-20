Seydişehir, Süper Amatör Lig'e yükseldi! İlçede büyük sevinç

Konya 1. Amatör Küme Futbol Lig play-off yükselme maçı karşılaşmasında Seydişehir Belediye Sanayispor, Akkisespor’u 1-0 mağlup ederek Süper Amatör Lig’e yükseldi. Zorlu geçen mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan Seydişehir, yeni sezonda Süper Amatör Lig’de mücadele edecek. Karşılaşma boyunca üstün bir mücadele sergileyen Seydişehir Belediye Sanayispor, hem oyun disiplini hem de mücadele gücüyle takdir topladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, “Uzun süren 8 yıllık bir bekleyişten sonra alınan bu galibiyetle Seydişehir Belediyesi Sanayispor Kulübü, Türkiye’de Seydişehir’in adından söz ettirerek yeni başarılara imza atacak. Bizde her zaman olduğu gibi takımımızın ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kulüp Başkanımız Can Dalar, teknik direktörümüz Turgay Öncel ve tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz” dedi.

Şampiyonluk ve yükseliş sevinci, yalnızca sahada değil ilçe genelinde de coşkuyla kutlandı. Seydişehir Belediyespor Kulübü yönetimi, futbolcular, teknik heyet, taraftarlar ve sporcu aileleri bir araya gelerek bu anlamlı başarıyı hep birlikte paylaştı. Araç konvoylarıyla şehir turu atan taraftarlar, Seydişehir sokaklarını adeta bayram yerine çevirdi.