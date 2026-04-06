  Selçuklu Belediyespor, EBBL'de tam yol ilerliyor

Bölgesel Erkekler Basketbol Ligi'nde (EBBL) mücadele eden Selçuklu Belediyespor galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi. Isparta'yı 105-56 mağlup eden mavi-beyazlılar liderliğini sürdürdü

Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bölgesel Erkekler Basketbol Ligi’nde (EBBL) mücadele eden Selçuklu Belediyespor galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi. B Grubu’nda yer alan mavi-beyazlılar, 6. hafta maçında konuk ettiği Isparta Gençlik Spor Kulübü’nü 102-56 mağlup etti ve liderliğini korudu. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk devresini de mavi-beyazlılar, 42-35 üstün tamamladı. Selçuklu Belediyespor, bu sonucun ardından ligdeki 5. galibiyetini alarak gruptaki liderliğini sürdürdü.

Selçuklu Belediyespor, 7. hafta maçında 8 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Mersin Barosu ile karşı karşıya gelecek. Mersin Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan mücadele saat 14.00’te başlayacak. Maçtan sonra takımı galibiyetten ötürü tebrik eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde sergiledikleri üstün performansla farklı bir galibiyete imza atan ve liderliğini sürdüren basketbol takımımızı yürekten kutluyorum. Kulübümüzü ve şehrimizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Şehrimizin basketbol altyapısının gelişimine olan katkımız, güçlü bir şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.

