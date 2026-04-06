Selçuklu Oto Cam'dan ücretsiz cam değiştirme hizmeti

Ali Erdal çiftçilere ve işletmelere sigorta kapsamında ücretsiz cam değişimi hizmeti verdiklerini belirterek, “Selçuklu Oto Cam olarak Türkiye’nin dört bir yanına hızlı, güvenli ve profesyonel hizmet anlayışımızla ulaşıyoruz. Alanında deneyimli ekibimiz, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle traktör cam değişimlerinizi en kısa sürede tamamlıyoruz.

Süreç boyunca sigorta işlemleri tarafımızca takip edilerek, müşterilerimize zahmetsiz ve sorunsuz bir hizmet sunuyoruz. Türkiye’nin her noktasında çiftçimizin ve esnafımızın yanında olmak, ihtiyaç duyduğu anda hızlı ve güvenilir çözüm sunma hedefiyle hizmet veriyoruz. Şimdi de, Kaskolu traktörlerde meydana gelen cam kırılmalarında sigorta kapsamında ücretsiz cam değişimi hizmetini sunarak, çiftçilerimizin ve işletmelerimizin yükünü hafifletiyoruz” dedi.

Hızlı ve Güvenilir Hizmet Ağına Sahiptir

Ali Erdal Selçuklu Oto Cam’ın hızlı ve güvenilir bir hizmet ağına sahip olduğunu dile getirerek, “Selçuklu Oto Cam İşletmemizde, Traktör, İş Makinası ve Oto Cam satışı hizmetlerimizin yanı sıra, Türkiye geneline kargo ve sevkiyat hizmeti de sunuyoruz. Geldiğimiz noktada, bütün Türkiye genelinde hızlı ve güvenilir bir hizmet ağına sahip olup, İşletmemizde Kaskolu traktör cam değişimini ücretsiz yapmaktayız. Ürünlerimiz uygun fiyattadır. Deneyimli ekibimizle, müşteri memnuniyeti odaklı ve maksimum kalite ile çalışıyoruz” diye konuştu.