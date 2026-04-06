Şampiyonu belirleyecek seri başlıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ilk maçında 7 Nisan Salı günü Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank saat 17.00'de karşılaşacak

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ilk maçında 7 Nisan Salı günü Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Mücadele saat 17.00'de başlayacak. Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan geçen yılın şampiyonu VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i 2-0 eleyerek finale yükseldi. Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Medicana ise play-off 1-4 etabında Zerenspor'a 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde üç galibiyete ulaşan takım Sultanlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak.

Final serisinin maç programı şöyle

7 Nisan Salı:

17.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel) - TRT SPOR YILDIZ
11 Nisan:
17.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)
13 Nisan:
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)
16 Nisan (Gerekirse):
19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
19 Nisan (Gerekirse):
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

Play-off 3-4 etabında ise Eczacıbaşı Dynavit ile Zerenspor mücadele edecek. Seride iki galibiyete ulaşan ekibin sezonu 3'üncü tamamlayacağı etapta ilk karşılaşma, 8 Nisan Çarşamba günü Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yapılacak.

Play-off 3-4 serisinin maç programı şöyle:

8 Nisan:

17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (Eczacıbaşı)
11 Nisan:
13.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)
13 Nisan (Gerekirse):
16.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)
 

