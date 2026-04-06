  • Haberler
  • Spor
  Kupa Voley'de derbi ateşi! Kupa kimin olacak?

Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali, yarın Eskişehir'de başlayacak. Yarı finallerde Ziraat Bankkart ile İstanbul Gençlikspor, Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek. İlk kez 1988-89 sezonunda düzenlenen organizasyonun 32'ncisi, yarın ve 7 Nisan Salı günü ESTÜ Spor Salonu'nda yapılacak. Dörtlü finalde son şampiyon Fenerbahçe Medicana'nın yanı sıra Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ve İstanbul Gençlikspor mücadele edecek.

Ziraat Bankkart ile İstanbul Gençlikspor saat 15.00'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana ise 19.00'da karşılaşacak. Derbi heyecanı TRT SPOR'dan izleyiciyle buluşacak. Kupanın sahibi, 7 Nisan Salı günü 19.00'da başlayacak final maçının ardından belli olacak. Kupayı 9 kez müzesine götüren Halkbank, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını taşıyor. Başkent ekibini, 5 şampiyonlukla Fenerbahçe ve 4 şampiyonlukla Netaş takip ediyor. 

