Samsunspor camiasının acı günü
Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır'ın Fransa'da hayatını kaybeden kardeşi İzzet Çakır (58), son yolculuğuna uğurlandı
Süper Lig’de pazar günü Konyaspor’u ağırlayacak Samsunspor'un Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır’ın kardeşi İzzet Çakır, iş gezisi kapsamında bulunduğu Fransa’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Çakır'ın cenazesi, bugün Büyük Cami'de cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Samsunspor camiasından isimler, Suat Çakır'ı yalnız bırakmadı. Çakır'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye ayrıca Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Samsunsporlu futbolcular Soner Gönül, Zeki Yavru, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Samsunspor teknik heyeti, yönetim kurulu üyeleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile iş ve spor dünyasından çok sayıda kişi ve Çakır ailesi katıldı.