Selçuklu Belediyespor'un konuğu Isparta

Bölgesel Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden ve son 4 maçını kazanarak liderliğe yükselen Selçuklu Belediyespor, 4 Nisan Cumartesi günü Isparta Gençlik’i konuk edecek. Selçuklu Belediye Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 15.00’de başlayacak. Mavi-beyazlılar rakibini mağlup ederek, liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Selçuklu Belediyespor yönetimi, sosyal medyadan basketbolseverlere çağrıda bulunarak destek istedi.

Yapılan açıklamada, “Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) D Grubu’nda liderliğini sürdüren Selçuklu Belediyespor Kulübü Basketbol Takımımız, sahasında Isparta Gençlik Basketbol Takımı’nı konuk edecek. Temsilcimiz, galibiyet serisini devam ettirmek ve zirvedeki yerini güçlendirmek adına parkede mücadele verecek. Tüm sporseverleri bu önemli karşılaşmada takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.