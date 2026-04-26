Saadet Konya'da il divan toplantısı

Sinan Tekin’in konuşmasında, “Emekliye bakıyorsun, bir dokunuyorsun, ah işitiyorsun. Emeklimiz daha ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerinde gidiyor, ucuz et kuyruğuna giriyor. Bu emekli vatandaşımız nasıl mutlu olsun? Memura bakıyorsun, aldığı maaşın neredeyse yarısını bulunduğu şehirde ikamet ettiği konuta kira olarak veriyor. Nasıl mutlu olsun?” dedi.

Tekin konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Sanayiye bakıyorsun, iflaslarla, konkordatolarla mücadele ediyor. Binlerce işçinin çalıştığı fabrikalar kapanıyor. Tekstil fabrikaları yurt dışına taşınıyor. Uyuşturucu bağımlılığı ve ahlaki erozyon gençliğimizi ciddi şekilde etkiliyor. Bütün bu sorunların çaresi nedir? İşte Konya, Milli Görüş’ün kalesi. Bütün bu sorunların çaresi Saadet Partisi’dir. Konya’nın güçlü yanları var: Tarım, sanayi, ticaret. Ancak ciddi bir su problemi var. 2050 yılında büyük bir su sıkıntısı öngörülüyor. Sanayi var ama teknoloji seviyesi yükseltilmeli. Kırsalda nüfus azalıyor. Gençler göç ediyor. Bunun yanında Konya’nın çok ciddi bir güneş enerjisi potansiyeli var. Bu alanda daha fazla politika üretilmesi gerekiyor.”

