Saadet Konya'da il divan toplantısı

Saadet Partisi Konya İl Teşkilatı Nisan ayı il divan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya 20. Ve 21 dönem Konya Milletvekili ve Saadet Partisi YİK Üyesi Lütfi Yalman, İl Müfettişi Ali Mücevher, MİLKO Başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin Ülke ve Konya gündemine dair birçok konuya değindi.

Saadet Konya'da il divan toplantısı
Sinan Tekin’in konuşmasında, “Emekliye bakıyorsun, bir dokunuyorsun, ah işitiyorsun. Emeklimiz daha ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerinde gidiyor, ucuz et kuyruğuna giriyor. Bu emekli vatandaşımız nasıl mutlu olsun? Memura bakıyorsun, aldığı maaşın neredeyse yarısını bulunduğu şehirde ikamet ettiği konuta kira olarak veriyor. Nasıl mutlu olsun?” dedi. 

Tekin konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Sanayiye bakıyorsun, iflaslarla, konkordatolarla mücadele ediyor. Binlerce işçinin çalıştığı fabrikalar kapanıyor. Tekstil fabrikaları yurt dışına taşınıyor. Uyuşturucu bağımlılığı ve ahlaki erozyon gençliğimizi ciddi şekilde etkiliyor. Bütün bu sorunların çaresi nedir? İşte Konya, Milli Görüş’ün kalesi. Bütün bu sorunların çaresi Saadet Partisi’dir. Konya’nın güçlü yanları var: Tarım, sanayi, ticaret. Ancak ciddi bir su problemi var. 2050 yılında büyük bir su sıkıntısı öngörülüyor. Sanayi var ama teknoloji seviyesi yükseltilmeli. Kırsalda nüfus azalıyor. Gençler göç ediyor. Bunun yanında Konya’nın çok ciddi bir güneş enerjisi potansiyeli var. Bu alanda daha fazla politika üretilmesi gerekiyor.” 
 

Konya'da küçük çiftçilere özel kitap
Bu Habere de Bak
Konya’da küçük çiftçilere özel kitap
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konyaspor, Trabzon'a evinde geçit vermiyor
Konyaspor, Trabzon’a evinde geçit vermiyor
Konya trafiğine neşter: Dev proje yükseliyor
Konya trafiğine neşter: Dev proje yükseliyor
Konya'da hayat kurtaran ortaklık
Konya'da hayat kurtaran ortaklık
Rakamlarla Konyaspor-Trabzonspor maçı!
Rakamlarla Konyaspor-Trabzonspor maçı!
Anadolu'nun en büyük teknoloji festivali Konya'da başlıyor
Anadolu’nun en büyük teknoloji festivali Konya’da başlıyor
Konya'da sevindiren gelişme!
Konya’da sevindiren gelişme!