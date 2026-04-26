Rakamlarla Konyaspor-Trabzonspor maçı!

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılığını Murat Tuğberk Curbay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Yusuf Adnan Kendirciler ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. Konyaspor bugün öğleden sonra yapacağı taktik idmanıyla hazırlıklarını tamamlayacak ve maç saatini bekleyecek. Yeşil-beyazlı temsilcimizde parola 3 puan, moraller yerindi. Anadolu Kartalı’nda sarı kart cezalısı Bazoer ve Bjorlo yarınki maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig’de son 6 maçını kaybetmeyen ve iyi bir ivme yakalayan Konyaspor, sezonun ilk yarısında yenildiği Trabzonspor’u evinde mağlup ederek hem rövanşı almak, hem de yükselişini sürdürmek istiyor. Ligin son 2 haftasında Alanyaspor ve Başakşehir ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Trabzonspor ise Konya deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Bordo-mavililerde Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Uzun süreli tedavisi tamamlanan Visca'nın ise hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.

İki takım ligde 50. randevuda

İki takım arasında geride kalan 49 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 25-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 80 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 58 gol gördü. Trabzonspor ile Konyaspor karşısında Konya'da oynanan karşılaşmada en çok beraberlik sonucu alındı. Söz konusu 24 maçta bordo-mavililer, 8 galibiyet yaşadı. Konyaspor 6 kez kazanırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.