Trabzonspor'u yenmek istiyoruz

Yönet, Trabzonspor ile iyi ilişkilere rağmen, ilk yarıdaki mağlubiyetin ardından bu kez kendi sahalarında kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Tümosan Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Trabzonspor’u en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi. Yönet, “Son haftalarda almış olduğumuz galibiyetler çok önemli. Taraftarlarımız arkamızda olduğu takdirde yenemeyeceğimiz takım yok. Önümüzdeki tüm maçları kazanabilecek güçteyiz. Bu maçları kazandığımız takdirde ligi bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Çünkü bu ciddiyetle devam etmek zorundayız ki önümüzdeki yılların başarılarını oluşturacak olan kadrosunu şimdiden hazırlamak çok önemli. Dolayısıyla herkes elinden geleni yapıyor” dedi ve Trabzonspor maçıyla ilgili şöyle konuştu.

“Trabzonspor maçı kazanabileceğimiz bir maç. Trabzon’daki sezonun ilk yarısındaki maçta ilk 30 dakika aslında çok iyi oynamıştık. Gerçekten 2-0 olacak maçtı. Trabzonsporlu yöneticiler ve sayın başkan bizleri çok iyi ağırlamıştı sağ olsunlar. İnanılmaz bir misafirperverlik göstermişlerdi ama orada yenilmiştik. Şimdi gönlümüzden geçen biz de Trabzonspor’un sayın başkanını iyi ağırlayacağız. Her zaman Konyaspor ile çok iyi ilişkileri var. Trabzonspor yönetimini biz de en iyi şekilde misafir etmek ve biz de onları yenmek istiyoruz. Bunu yapabilecek durumdayız” diye konuştu.