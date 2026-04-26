Beşiktaş ile Karagümrük, 18. randevuda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile 18. kez rakip olacak. Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 12, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 37 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 12 gole engel olamadı. Sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük’ün ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile oynadıkları son 7 lig müsabakasında mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu süreçte 6 kez galip gelen Kartal, 1 kez de rakibiyle puanları paylaştı. Beşiktaş, bu maçlarda 13 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde 2 gol gördü. Beşiktaş’ın rakibine karşı 2020-2021 sezonunda yaşadığı son mağlubiyette de takımın başında Sergen Yalçın bulunuyordu.