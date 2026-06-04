NEÜ'de anlamlı çalıştay

“Aile ve Nüfus On Yılı” vizyonu doğrultusunda, aile kurumunun korunması ve çocuk odaklı politikaların güçlendirilmesi amacıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından “Çocuk Çalıştayı” düzenlendi. 0-12 Yaş Koruma Derneğinin katkılarıyla düzenlenen çalıştayda, Türkiye’de çocuklarla ilgili kritik meseleler, 6 farklı çalışma grubunda masaya yatırılarak çözüm odaklı politika önerileri konuşuldu. Çalıştayın açılış töreninde konuşan Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tekin, “Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu, yalnızca demografik göstergeleri iyileştirmeyi hedefleyen bir yaklaşım değildir. Aynı zamanda güçlü aileler, sağlıklı nesiller ve dayanıklı bir toplum inşa etme hedefini ortaya koymaktadır. Çalıştayımızda ele alınacak her konu başlığı; yalnızca mevcut durumun değerlendirilmesine değil, aynı zamanda geleceğe yönelik politika ve uygulama önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.” dedi.

AİLEYİ KORUMALIYIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Danışmanı Doç. Dr. Yasemin Abayhan ise, “Dünya değişiyor. Bu sürecin içinde bizim çocukları korumaya ilişkin gerçekleştirmek istediğimiz bütün önerilerin çok dinamik bir şekilde defalarca değişen ve sahayı da göz önünde bulunduran bir süreç olması gerekiyor. Bu yüzden hem çocuk koruma sistemlerinin hem de çocuk politikalarının dinamizmini sivil toplumla beraber devam ettirebilmesi bizim için çok önemli. Bir çocuğun koruma altına alınması demek aslında sistemlerde boşlukların olduğu ve geç kalındığı anlamına gelebiliyor. Bugün birçok farklı konuşulacak, bu konuları konuşurken asıl olarak, ‘Çocukları nasıl koruruz?’ konusunu değil de ‘Çocuklar korunmaya muhtaç hale gelmeden önce, onları güçlendirmek için aile bağlamında ne yaparız?’ meselesini konuşmamız bizim için çok kıymetli.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUK AİLENİN KALBİ

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu da: “Medeniyetimizin bizlere yüklediği asil bir sorumluluk vardır: Güçlü bir aile olmadan güçlü bir çocuk yetiştirmek; güçlü çocuklar olmadan güçlü bir toplum inşa etmek; toplum güçlü olmadan da parlak bir gelecek kurmak mümkün değildir. Çocuk, ailenin kalbi; aile ise toplumun omurgasıdır. Bizler, Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak bu meseleye sadece akademik bir pencereden bakmıyoruz. Olayı çok disiplinli bir vizyonla ele alıyor, laboratuvarlarda ve amfilerde ürettiğimiz bilimsel bilgiyi, sokaktaki toplumsal sorunlara köklü çözümler üretecek birer rehbere dönüştürmeyi temel görevimiz olarak kabul ediyoruz. İnanıyorum ki bugün burada sergilenecek ortak irade ve oluşacak fikirler, çocuklarımızın hayatlarına doğrudan dokunacak pratik uygulamalara güçlü birer ışık tutacaktır.” şeklinde konuştu.

Açılış programının ardından NEÜ Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesinde gerçekleştirilen çalıştay gruplarında, 18 farklı kurumdan çocuk alanında çalışan 60 katılımcı tarafından mevcut durum analizleri yapılarak çözüm önerileri ele alındı. Grup raporlarının sunulmasından sonra yapılan kapanış oturumuyla program sona erdi.

