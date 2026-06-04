Tanrıkulu: Türkiye'nin ihtiyacı kutuplaşmaya ihtiyacı yok

İYİ Parti Genel İdare Kurulu(GİK) Üyesi Cihat Tanrıkulu, ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Tanrıkulu, siyasetin temelinde Millet İradesine saygı olduğunu şu şekilde ifade etti:

“Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan gelişmeler, yalnızca bir partinin iç meselesi olmaktan çıkmış; Türkiye’de demokrasiye, hukuk devletine ve siyasi temsil anlayışına dair önemli tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Demokratik siyasetin temelinde; fikir özgürlüğü, liyakat, hukuk ve millet iradesine saygı vardır. Siyasi partiler, mensuplarının ve seçmenlerinin sesine kulak verdikleri ölçüde güçlüdür. Bugün yaşanan gelişmeler karşısında kendisini dışlanmış hisseden, siyasi tercihinin şahsi hesaplara kurban edildiğini düşünen milyonlarca vatandaşımızın varlığını görüyoruz. Bizler hiçbir siyasi partinin yaşadığı sıkıntıdan siyasi rant devşirme peşinde değiliz. Ancak ülkemizin geleceği adına, merkezde güçlü, demokratik ve milli bir alternatifin varlığını hatırlatmak da sorumluluğumuzdur. Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, Atatürk’ün izinde yürüyen, hukuk devletinden, parlamenter demokrasiden ve milli birlik anlayışından taviz vermeyen tüm vatandaşlarımızı İYİ Parti çatısı altında buluşmaya davet ediyorum. Bugün Türkiye’nin ihtiyacı; kutuplaşmayı büyüten değil, ortak aklı güçlendiren bir siyasettir. İYİ Parti, milletimizin hiçbir ferdini ötekileştirmeden, demokratik hukuk düzenini ve milli menfaatleri esas alan anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Kendisini mevcut siyasi tartışmalar içerisinde temsil edilmemiş hisseden, Cumhuriyet değerlerine bağlı, demokrasiye inanan ve Türkiye’nin geleceği için yeni bir umut arayan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum: Türkiye’nin merkezinde, hür vicdanların ve ortak aklın adresi İYİ Partidir.”