Bektaş: Çiftçinin yüzü gülmedi

Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Barış Bektaş TBMM'de açıklanan buğday fiyatları hakkında konuştu. Bektaş, açıklanan fiyatların çitçiyi korumadığını ve üretimden uzaklaştırdığını söyledi.

Bektaş: Çiftçinin yüzü gülmedi
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, TBMM’de yaptığı açıklamada TMO’nun 16,5 TL olarak belirlediği buğday alım fiyatının çiftçi beklentisinin altında kaldığını belirtti.
  • Bektaş, açıklanan 16,5 TL’lik buğday fiyatının mazot, gübre ve işçilik gibi artan maliyetleri karşılamadığını ve çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını vurguladı.
  • Milletvekili, TMO’nun çiftçiyi korumak ve üretimi teşvik etmek amacıyla buğday alım fiyatını derhal 20 TL’den daha yüksek bir seviyeye çıkarması gerektiğini talep etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Barış Bektaş TBMM’de yaptığı konuşmada açıklanan buğday fiyatlarına değindi.

 Buğday alım fiyatlarının çiftçiyi korumaktan değil üretimden vazgeçirmeye hizmet ettiğini söylen Bektaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; 

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“TMO tarafından 16,5 TL olarak açıklanan buğday alım fiyatları, çiftçimizin beklentisinin çok altında kalmıştır. Son bir yılda mazot, gübre, tohum, ilaç ve işçilik maliyetlerinde ciddi artışlar yaşanırken, buğdaya verilen alım fiyatının bu maliyetleri dahi karşılamadığı görülmektedir. Açıklanan bu fiyat çiftçiyi korumaktan değil üretimden vazgeçirmeye hizmet etmektedir. TMO derhal, çiftçinin emeğini koruyacak ve üretimi teşvik edecek şekilde buğday alım fiyatını 20 TL’den daha yüksek bir seviyeye çıkarmalıdır. Güçlü bir tarım sektörü için üreticinin desteklenmesi, maliyetlerin dikkate alınması ve çiftçinin alın terinin karşılığını alması gerekmektedir. TMO, geçmişte olduğu gibi bugün de çiftçinin kara gün dostu olmak zorundadır. Unutulmamalıdır ki çiftçi kazanırsa üretim artar, üretim artarsa ülke kazanır.”

Haber Merkezi

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