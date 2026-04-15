'Mesleki eğitim stratejik önem taşıyor'

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) KOS Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ‘Savunma Sanayi Temalı Mesleki Eğitim Çalıştayı’na katıldı. Türk savunma sanayini daha ileri taşıyacak insan kaynağı ve mesleki eğitimin tüm yönleriyle ele alındığı çalıştay, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Denetçisi Mehmet Salih Canbal, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile çok sayıda sektör temsilcisi ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, mesleki eğitimin ülkenin geleceği açısından önemine dikkat çekerken, Konya sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak bu alanda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. İşletmelerin yaptıkları yatırımlar ve tezgahları kullanacak nitelikli insan kaynağı olmadığı takdirde gerçek anlamda başarıdan söz edilemeyeceğini aktaran Büyükeğen, “Bu vizyonla yaptığımız yatırımlarla Konya Organize Sanayi Bölgemizi bir eğitim kampüsü haline getirdik.

Necmettin Erbakan Üniversitesi KOS Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz da, bu yatırımlardan biri. Bu okulumuzda, şu anda 335 öğrencimiz öğrenim görüyor. 61 öğrencimizi de mezun ettik. Ayrıca Selçuk Üniversitemiz ve Konya Teknik Üniversitemizle imzaladığımız protokol kapsamında, bu iki üniversitemizle de bölgemize birer meslek yüksekokulu kazandıracağız” dedi.

Büyükeğen, KOS içerisinde ayrıca bir mesleki ve teknik Anadolu lisenin, bir mesleki eğitim merkezinin ve bir anaokulunun bulunduğu bilgisini paylaşarak, tüm bu okullarda 2 bin 831 öğrencinin eğitim-öğretim hayatına devam ettiğini aktardı.

Üreten Kazanır

Konyalı sanayicilerin, mesleki eğitim almış her bireyi aranan insan kaynağı olarak gördüğünü söyleyen Büyükeğen, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Etrafımızda yaşanan savaşları hepimiz yakından görüyor, değişen dünyanın şartlarını daha net idrak ediyoruz. Bu tablo bize bir gerçeği açıkça göstermektedir ki; üreten kazanır. Üretimin en temel unsuru ise yetişmiş, donanımlı insan kaynağıdır. İşte bu nedenle mesleki eğitim bizim için stratejik hale gelmiştir. İnşallah bu stratejik gücü hep beraber, sağlam temeller üzerine inşa ederek sürdürülebilir hale getirmeyi başaracağız.”

Teknisyen ve operatör istihdamı yüzde 45’ten yüzde 60’a yükselecek

Daha sonra konuşan Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş da, Türk savunma sanayinde 1400’den fazla aktif projenin bulunduğunu, 3 bin 500’den fazla firmanın yer aldığını ve 100 binden fazla kişinin istihdam edildiğini bildirdi. Savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 80’e ulaştığına vurgu yapan Karataş, “Savunma sanayinde istihdam edilen personelin yüzde 45’i teknisyenve operatör olarak görev yapıyor. 12. Kalkınma Planı’nda hedeflenen 158 bin çalışan içerisinde teknisyen ve operatör payının yüzde 60’lara yükselmesi bekleniyor. Biz, mesleki eğitimden mezuniyet noktası ile profesyonel hayata başlangıç noktasını kesiştirmek istiyoruz. Bunun için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Denetçisi Mehmet Salih Canbal, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’in mesleki eğitime yönelik değerlendirmeler yaptıkları konuşmaların ardından, sektör paydaşlarının katılımıyla ‘Savunma Sanayi Temalı Mesleki Eğitim Çalıştayı’ gerçekleştirildi.