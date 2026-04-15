İYİ Parti Konya: Eğitim ve güvenlik politikalarındaki sorunlar giderilmeli

İYİ Parti Konya İl Başkanı Ali Anlaş Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırıyı kınadı. Ali Anlaş saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Daha geçtiğimiz ay İstanbul Çekmeköy’de görev yaptığı okulda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşerimiz öğretmen Fatma Nur Çelik’in acısını hâlâ içimizde taşırken, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir lisede yaşanan silahlı saldırı da bizleri derinden üzmüştür. Bu saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz.

Eğitim yuvalarımızda yaşanan bu vahim olay ve sadece Siverek’in değil, tüm Türkiye’nin güvenlik ve eğitim politikaları açısından içinde bulunduğu derin sorunların bir yansımasıdır. Saldırıda yaralanan polis memuruna, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize acil şifalar dilerken, eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yaşanılan bu olay gösteriyor ki, eğitim kurumlarımız ve öğretmenlerimiz sistemli bir biçimde değerleştiriliyor. Bunun yanında okullarımız güvenli kamusal alan olmaktan çıkmış durumdadır. Okullarımızda çocuklarımız ve öğretmenlerimiz güvenli değildir. Hayatları risk altındadır.

Artık yeter diyoruz. Yaşananlar karşısında sorumluların hesap vermesi ve gerekli adımların derhal atılması zorunludur diyoruz. Öğretmenlerimize ve çocuklarımıza sahip çıkmak devletin en önemli görevleri arasındadır. Böylesine olayların bir daha yaşanmaması içinde biran önce okullarımızdaki güvenlik sorunları çözülmelidir" dedi. Haber Merkezi