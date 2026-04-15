Konya'dan üreticiye hibe desteği

Her üreticiye verilen 1500 fidenin piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olup, kalan %25'lik katkı payı iki taksitte tahsil ediliyor.

Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, fide bedelinin %75'inin hibe edildiğini ve geçen yıl da 1 milyon 200 bin TL civarında destek sağlandığını belirtti.

Akşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında çok sayıda çilek fidesi dağıtıldı.

15 mahalleden 84 üreticiye, kişi başı 1500 adet olmak üzere toplamda 126 bin adet Albion cinsi frigolu çilek fidesi üreticiyle buluşturuldu.



“Söz Vermiştik, Üreticimizin Yanındayız”

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, belediye bütçesinde üreticiye doğrudan destek için özel bir alan oluşturduklarını hatırlatarak şunları söyledi:

Göreve gelmeden önce söz verdiğim gibi, Akşehir Belediyesi olarak son iki yıldır üreticimize doğrudan destek veriyoruz. Geçen yıl 1 milyon 200 bin TL civarında fide desteği sağladık. Domates ve biber fidelerimizin veriminden vatandaşımız memnun kaldı. Bu yıl listeye stratejik bir ürün olan çileği de ekledik. Geçen yıl piyasadaki astronomik fiyatlar nedeniyle çilek yardımı için bu yıl şartları zorladık ve bugün 84 çiftçimize toplam 126 bin fideyi ulaştırıyoruz.

Yüzde 75 Hibe Desteği ve Geri Ödeme Kolaylığı

Belediye Başkanı Köksal, dağıtılan fidelerin ekonomik değerine ve sağlanan kolaylıklara dikkat çekti: “Bugün her bir çiftçimize verdiğimiz 1500 fidenin piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL. Biz bunun %75’ini hibe olarak karşılıyoruz. Kalan %25’lik katkı payının yarısını şimdi, diğer yarısını ise hasat mevsiminde alıyoruz. Amacımız sadece hibe vermek değil, aynı zamanda fidenin takibini yaparak emeğin mahsule ve paraya dönmesini sağlamak. Sadece buradaki 64 çiftçimiz için belediyemiz yaklaşık 800 bin TL’lik bir kaynağı hibe etmiş durumda.”