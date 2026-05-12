Meram'da ilkokullar futbolda yarışıyor

Meram Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl büyük heyecana sahne olan ‘MEGA İlkokullar Arası Futbol Turnuvası 2026’ organizasyonu başladı. Minik sporcuların büyük heyecan yaşadığı turnuvanın ilk maçları, Meram Kozağaç Konya Esnaf, Sanatkârlar Odaları Birliği İlkokulu ile 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu ve Özel Meram İnci Nesil İlkokulu ile Mehmet İbrahim Çelik İlkokulu arasında gerçekleşti. Büyük heyecan içinde geçen karşılaşmaların heyecanı tribünlere de yansıdı. Veliler, öğretmenler ve okul yöneticileri minik futbolcuları yalnız bırakmazken, sahada centilmence mücadele eden öğrenciler izleyenlerden alkış aldı.

Meram genelindeki ilkokulların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda toplam 32 okul mücadele edecek. Turnuvaya ilçedeki 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri katılırken, öğrenciler hem sportif yeteneklerini sergileme hem de takım ruhunu yaşama fırsatı bulacak. Meram Belediyesi öncülüğünde düzenlenen organizasyon; Konyaspor Kulübü, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Geleneksel hale gelen turnuva, yalnızca sportif rekabeti değil; dostluğu, kardeşliği ve fair play ruhunu da ön plana çıkarıyor.

Turnuva ile çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Öğrencilerin erken yaşta spor kültürüyle tanışmaları, disiplinli yaşam alışkanlığı kazanmaları, özgüvenlerini geliştirmeleri ve takım çalışmasını öğrenmeleri organizasyonun temel amaçları arasında yer alıyor. Aynı zamanda öğrencilerin serbest zamanlarını sağlıklı ve verimli etkinliklerle değerlendirmeleri teşvik edilirken, yetenekli sporcuların keşfedilerek spor kulüplerine yönlendirilmesi de hedefleniyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada tüm takımlara başarılar diledi. Başkan Kavuş, çocukların ve gençlerin sporla iç içe büyümesini önemsediklerini belirterek şöyle konuştu, “Meram Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapmasını teşvik etmek, onları sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla buluşturmak ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Geleneksel hale gelen ilkokullar arası futbol turnuvamız sayesinde çocuklarımız hem spor yapıyor hem de dostluk, kardeşlik ve fair play ruhunu yaşayarak önemli deneyimler kazanıyor. Turnuvaya katılan tüm okullarımıza ve öğrencilerimize başarılar diliyorum”.