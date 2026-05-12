Bakan Bak'tan Konyaspor'a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak, Konya'da yürütülen gençlik ve spor yatırımlarını yerinde incelemek ve çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya geldi. Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Bakan Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi ve kulübün projeleri, altyapı çalışmaları ve gelecek vizyonu hakkında istişarelerde bulundu. Gerçekleştirdiği nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Ömer Atiker, görüşme sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a isminin yazılı olduğu forma takdim etti.