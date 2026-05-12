Konyaspor'un rakibi kim olacak?

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Kazanan takım Konyaspor'un finaldeki rakibi olacak

Konyaspor'un rakibi kim olacak?
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Kupaya 4. turdan başlayan başkent ekibi, organizasyonda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. B Grubu'nu 10 puanla üçüncü bitiren kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde A Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek 15 yıl sonra yarı finale yükseldi ve Trabzonspor ile eşleşti.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Gençlerbirliği, kümede kalma adına önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki başkent temsilcisi, yarı final karşılaşmasının ardından ligin son haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kümede kalma adına kritik bir maça daha çıkacak. Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sekou Koita, bordo-mavililere karşı forma giyemeyecek. Bu maçı kazanan takım kupa finalinde Konyaspor’un rakibi olacak. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da nisan ayının acı bilançosu: kazaların ardı arkası kesilmedi!
Konya'da nisan ayının acı bilançosu: kazaların ardı arkası kesilmedi!
Konya'da asfalt sezonu başladı: 900 ton serildi
Konya'da asfalt sezonu başladı: 900 ton serildi
Selçuklu'da kan bağışı seferberliği!
Selçuklu’da kan bağışı seferberliği!
50 yıllık sanat birikimi Konya'da
50 yıllık sanat birikimi Konya'da
Konya'da faciadan dönüldü: Kuryenin kask kamerası her şeyi kaydetti
Konya'da faciadan dönüldü: Kuryenin kask kamerası her şeyi kaydetti
Mevlana'nın eski el yazmaları güvende: Konya'da işte böyle korunuyor
Mevlana'nın eski el yazmaları güvende: Konya'da işte böyle korunuyor