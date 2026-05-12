Gençlerbirliği ile Trabzon 294. sınavda

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu müsabakayla birlikte turnuvadaki 294. maçına çıkacak. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında yarın saat 20.30’da Gençlerbirliği’nin konuğu olacak. Kupada bu sezon A Grubu'nda mücadele eden bordo-mavililer, Alanyaspor’a sahasında 1-0 mağlup olurken, deplasmanda ise İstanbulspor’u 6-1 mağlup etmişti. Ardından da evinde Fethiyespor’u 3-0 ve konuk olduğu Başakşehir’i 4-2'lik skorlarla geçen bordo-mavililer, 9 puanla çeyrek final biletini aldı. Bu turda da Karadeniz ekibi, 90 dakikası ve uzatmaları golsüz sona eren mücadelede Samsunspor’u penaltılar sonucu 3-1'le eleyerek yarı finale yükseldi.

Kupada 294. mücadele

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçıyla kupada 294. maçına çıkacak. Geride kalan 293 karşılaşmada bordo-mavili ekip 177 galibiyet, 55 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 510 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 236 gol gördü. Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 17 kez final oynayan bordo-mavililer, 9 kez kupayı müzesine götürerek Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü kulüp konumunda yer alıyor. Süper Lig’e yükseldiği 1974-1975 sezonunda aynı zamanda Türkiye Kupası’nda da finale kalan Trabzonspor, ilerleyen yıllarda da bu başarıyı sürdürerek toplam 9 kez mutlu sona ulaştı.

İki takım kupada 8 maç yaptı

Trabzonspor ile Gençlerbirliği kupada bugüne kadar 8 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu mücadelelerde bordo-mavililer 6 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Ankara temsilcisi ise 1 kez sevinen taraf oldu. Karadeniz ekibi, attığı 18 gole karşılık, ağlarında 7 gole engel olamadı. Trabzonspor, Türkiye Kupası zaferlerini 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında Beşiktaş, 1977-1978’de Adana Demirspor, 1991-1992’de Bursaspor, 1994-1995’te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği, 2009-2010’da Fenerbahçe ve 2019-2020 sezonunda Alanyaspor karşısında elde etti.

Trabzonspor üst üste 3. kez finali istiyor

Bordo-mavili takım, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynadığı kupa finalini 3-2 kaybederken, 2024-2025 sezonunda da Galatasaray karşısında sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanması halinde üst üste 3. kez kupada finale yükselme başarısı gösterecek.