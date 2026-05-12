Konyaspor'a para cezası ve ihtar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve Konyaspor'a para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle iki takıma da 220'şer bin lira para cezası uyguladı.

PFDK’den yapılan açıklamada, “Konyaspor Kulübü'nün, 05.05.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Konyaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi. Disiplin kurulu ayrıca, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'ye de taraftarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 110 bin lira para cezası verdi.