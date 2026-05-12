Final maçlarının hakemleri açıklandı

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanacak final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Final maçlarının hakemleri açıklandı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal arasındaki mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma 30 Mayıs Cumartesi günü, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

Kupanın finali 20 Mayıs Çarşamba günü, Beşiktaş Park'ta Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak. Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki UEFA Konferans Ligi finalini ise İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Karşılaşma 27 Mayıs Çarşamba günü, Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da nisan ayının acı bilançosu: kazaların ardı arkası kesilmedi!
Konya'da nisan ayının acı bilançosu: kazaların ardı arkası kesilmedi!
Konya'da asfalt sezonu başladı: 900 ton serildi
Konya'da asfalt sezonu başladı: 900 ton serildi
Selçuklu'da kan bağışı seferberliği!
Selçuklu’da kan bağışı seferberliği!
50 yıllık sanat birikimi Konya'da
50 yıllık sanat birikimi Konya'da
Konya'da faciadan dönüldü: Kuryenin kask kamerası her şeyi kaydetti
Konya'da faciadan dönüldü: Kuryenin kask kamerası her şeyi kaydetti
Mevlana'nın eski el yazmaları güvende: Konya'da işte böyle korunuyor
Mevlana'nın eski el yazmaları güvende: Konya'da işte böyle korunuyor