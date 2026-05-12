İsviçre maçı biletleri satışta

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre maçı biletleri satışa çıktı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 6. ve son haftasında İsviçre'yi konuk edeceği karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin biletlerini basketbolseverler, Biletix üzerinden alabilecek. Bilet fiyatları şu şekilde: Saha içi 3. sıra-3 bin lira, VIP-Bin lira, 1. Kategori-600 lira, 2. Kategori-400 lira, 3. Kategori-300 lira, 4. Kategori-200 lira.

