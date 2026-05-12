Gençlerbirliği 18 yıl sonra finali istiyor

Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, organizasyonda 18 yıllık final hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Teknik Direktör Metin Diyadin'in bu sezonki ikinci dönemine 3-2'lik Kasımpaşa galibiyeti ile başlayan ve Süper Lig'de kalma adına önemli bir adım atan Gençlerbirliği'nde gözler Türkiye Kupası'na çevrildi.

Kupada 15 yıl sonra yarı finale yükselen başkent ekibi, yarın saat 20.30'da Eryaman Stadı'nda Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu sezon kupada mağlubiyet yaşamayan kırmızı-siyahlılar, yarı finale uzanan süreçte çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayan başkent temsilcisi, Sakaryaspor'u 5-0 yenerek grup aşamasına yükseldi. B Grubu'nda Sipay Bodrum FK'yi 3-2, Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Aliağa FK'yi 3-1 yenen Gençlerbirliği, ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Grubunu 10 puanla üçüncü bitiren kırmızı-siyahlı ekip, çeyrek finalde A Grubu'nda 4'te 4 yapan Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yendi. Başkent ekibi, yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.

Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'de kalma umutlarını arttıran başkent temsilcisi, yarı final maçının ardından ligin son haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kümede kalma adına kritik bir maça daha çıkacak. Gençlerbirliği, ligin ilk yarısında Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavilileri 4-3 yenmişti. Türkiye Kupası tarihinde daha önce 8 kez yarı final oynayan kırmızı-siyahlılar, bu eşleşmelerin 5'inde finale yükselirken, 3 kez organizasyona bu turda veda etti.