Meram'da geleceğin bilim insanları kıyasıya mücadele etti

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen finalde Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu ikinci, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Meram Belediyesi öncülüğünde ve Meram İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında yürütülen Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Bilim Kurdu Dergisi Bilgi Yarışması’, bu yıl da büyük bir heyecana sahne oldu.

Meram ilçesindeki ortaokul öğrencilerinin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek, akademik başarılarını desteklemek ve takım çalışması kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmanın final programı, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

FİNALE GİDEN YOLDA ZORLU MÜCADELE

Meram’ın dört bir yanındaki ortaokullardan öğrencilerin ilgi gösterdiği yarışma, yıl boyunca öğrencilerle buluşan Bilim Kurdu Dergisi’nin içeriklerinden hazırlandı. Öğrencilerin bilimsel konulara olan ilgisini artıran yarışma, aynı zamanda bilgiye ulaşma, araştırma ve öğrenme süreçlerini teşvik eden önemli bir eğitim etkinliği olarak eğitimcilerden de büyük takdir topladı.

Yarışma iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. İlk etapta 21 Mayıs 2026 tarihinde çevrim içi sınav düzenlendi. Meram ilçesindeki ortaokullardan 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavda, her okul kendi bünyesinde oluşturduğu üç kişilik takımlarla yarıştı. Toplam 25 sorudan oluşan ve 25 dakika süren sınav sonunda en başarılı üç okul final biletini almaya hak kazandı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Mehmet Beğen Ortaokulu, Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu ve Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu finale yükselerek şampiyonluk mücadelesi vermeye hak kazanan okullar oldu.

TANTAVİ’DE NEFES KESEN FİNAL

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen final programında öğrenciler, Bilim Kurdu Dergisi’nin 2026 yılı sayısında yer alan içeriklerden hazırlanan 25 soruyu cevaplamak için ter döktü. Bilim, teknoloji, doğa, uzay ve güncel gelişmeler gibi farklı alanları kapsayan sorular karşısında öğrenciler bilgi birikimlerini ortaya koyarken, salonda heyecan dolu anlar yaşandı.

Takımların her soruda sergilediği performans, yarışmanın son anlarına kadar rekabet seviyesini yüksek tuttu. Öğrencilerin bilgiye dayalı mücadeleleri, izleyicilerden ve eğitimcilerden de büyük alkış aldı. Yarışma boyunca takım ruhu, dikkat, hızlı düşünme ve doğru karar verme becerileri ön plana çıktı.

Final yarışması sonunda Mehmet Beğen Ortaokulu birincilik elde ederek şampiyonluğa ulaştı. Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu ikinci olurken, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu üçüncü sırada yer aldı.

ERKAN YAKIŞIR: “MERAM EĞİTİMDE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR”

Kurumlar arası iş birliğinin en güzel örneklerinin sergilendiği Meram’da özellikle Meram Belediyesi ile birlikte yürütülen Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında birbirinden değerli eğitim projelerinin uygulandığını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır, MEGA’nın da katkılarıyla şehir genelinde düzenlenen yarışmalarda da Meram’ın adının öne çıktığını görmelerinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

İlçede eğitim gören 80 bin öğrencinin her birinin aynı değerde olduğunu belirten Yakışır, eğitim alanında kendilerine desteğini esirgemeyen ve her zaman yanlarında olan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a da teşekkür ederek Meram’ın eğitimde adından söz ettirmeye devam edeceğini kaydetti. Yakışır, yarışmada dereceye giren öğrenci ve öğretmenleri de tebrik etti.

DERECEYE GİREN OKULLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yarışmanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ayrıca finale kalan ve yarışmaya katılmaya hak kazanan tüm öğrencilere günün anısına madalya verildi. Öğrencilerin yarışmaya hazırlanmasında önemli rol üstlenen danışman öğretmenlere hediyeler verilirken, okul müdürlerine de plaket takdim edildi.

BAŞKAN KAVUŞ: “MEGA, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE YAPILAN EN DEĞERLİ YATIRIMDIR”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada finale kalan tüm okulları ve şampiyon olan Mehmet Beğen Ortaokulu’nu tebrik etti. MEGA’nın yalnızca bir eğitim projesi değil, aynı zamanda çocukların geleceğine yapılan güçlü bir yatırım olduğuna dikkat çeken Başkan Kavuş, şu görüşlere yer verdi: