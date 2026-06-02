Konyaspor'un stoperi transferin gözdesi

Tümosan Konyaspor’un kaptanı Adil Demirbağ, henüz transfer dönemi resmi olarak başlamamasına karşın şimdiden Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu. Yeşil-beyazlı takımda başarılı bir sezon geçiren ve performansıyla dikkatleri çeken Adil Demirbağ’ın Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir’in transfer listesinde yer aldığı belirtildi. Ancak henüz yeşil-beyazlı ekibi sunulan resmi bir teklif yok. Konyaspor yönetiminin ise iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı bildirildi. Adil Demirbağ’ın bir önceki takımı Adana Demirspor’a sonraki satıştan yüzde 50 pay verilecek olması nedeniyle yeşil-beyazlı yönetimin yüksek bonservis teklif edilmesi durumunda Adil’in transferine onay vereceği gelen bilgiler arasında.