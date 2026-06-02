Eski Konyasporlu ülkesine döndü

Geçen sezon başında transfer edilen ancak daha sonra sözleşmesi fesih edilen Marius Stefanescu, ülkesine transfer oldu

Tümosan Konyaspor'un geçen sezon başında 3 yıllık sözleşme ile FCSB'den renklerine bağladığı Marius Stefanescu'nun yeni takımı belli oldu. Sezon ortasında kadro dışı kalan Stefanescu yeşil-beyazlı ile sözleşmesini feshetmişti. Konyaspor ile davalık olan Marius Stefanescu'nın yeni takımı belli oldu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, ülkesine dönerek Universitatea Cluj ile sözleşme imzaladı. Konyaspor'da beklentilerin altında kalan Rumen futbolcu, ilk yurt dışı deneyimini Türkiye'de yaşamıştı. Stefanescu, Anadolu Kartalı'nda 11 resmi maçta 1 kez gol sevinci yaşamıştı. 

