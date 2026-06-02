Konya takımında coşkulu kutlama

BAL'a yükselen Beyşehir temsilcisi Üzümlüspor şampiyonluğu kutladı

Konya takımında coşkulu kutlama
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya Süper Amatör Küme Play-Off Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Beyşehir temsilcisi Tormet Üzümlüspor, başarısını düzenlenen şampiyonluk gecesiyle kutladı. Üzümlü Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara futbolcular, teknik heyet, yöneticiler, taraftarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Konya takımında coşkulu kutlama

BAL’a yükselmenin gururunu yaşayan yeşil-beyazlı camia, gece boyunca büyük bir coşku yaşadı. Kupa töreninin ardından başlayan kutlamalarda meşaleler yakıldı, marşlar söylendi ve tezahüratlar meydanı doldurdu. Havai fişek gösterilerinin de yer aldığı programda canlı müzik eşliğinde eğlence doruğa ulaştı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da milyonluk yatırım tamamlandı
Konya’da milyonluk yatırım tamamlandı
Konya'da umumi tuvalette ölü adam bulundu
Konya'da umumi tuvalette ölü adam bulundu
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 2 Haziran Salı günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 2 Haziran Salı günü
A Milliler hazırlıkta Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi
A Milliler hazırlıkta Kuzey Makedonya’yı 4-0 yendi
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 2 Haziran Salı günü
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 2 Haziran Salı günü
Konya'nın zirvesinde buluştular! Aydos Dağı'na zorlu tırmanış
Konya'nın zirvesinde buluştular! Aydos Dağı'na zorlu tırmanış