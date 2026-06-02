Konya'daki süslü hırsızlar PES dedirtti

Konya'da girdikleri caminin şadırvanında çalacak bir şey bulamayan 2 kişi süslendikten sonra güvenlik kamerasını çaldı.

Konya'daki süslü hırsızlar PES dedirtti
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya'da bir caminin şadırvan bölümüne giren 2 kişi ayna önünde süslendikten sonra güvenlik kamerasını çaldı. Şüphelilerin süslenmesi ve hırsızlık anı çalınan kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz pazar günü 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Karabayır Sokak'ta bulunan Kudüs Camii'nde meydana geldi.

Konya'daki süslü hırsızlar PES dedirtti

Konya İl Jandarma Komutanından önemli ziyaret
Bu Habere de Bak
Konya İl Jandarma Komutanından önemli ziyaret

Edinilen bilgiye göre, caminin şadırvan bölümünde bulunan güvenlik kamerasının yerinde olmadığını fark eden cami görevlileri, kayıt cihazından görüntüleri izledi. Görüntülerde, 2 kişinin şadırvana geldikten sonra önce ayna önünde süslendikleri ardından güvenlik kamerasını çaldıklarının görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ekiplerinin incelemesinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konya'daki süslü hırsızlar PES dedirtti

“SAÇINI DÜZELTİYOR BUNU İYİKİ YAPIYORUM DER GİBİ”

Cami cemaatinden Hüseyin Yüksel, "Pazar günü ikindi namazı sonrası iki şahıs gelmiş hem içerideki aynaya zarar vermiş hem de güvenlik kamerasını çalmış. Bu tuvalet büyük emeklerle yapıldı. Tek camimize özel değil, yanımızda da Leylekli Park var, oraya gelen vatandaşlarımız da kullanıyor. Vatandaşlarımız için yapılan bu yerin korumasını maalesef yapamıyoruz. Kendini bilmez kişiler de böyle zarar veriyor. İnşallah bunu yapan kişiler bulunur zarar karşılanır. Güvenlik kamerasını kıran kişi geliyor, sanki bir övgü gibi önce saçını falan düzeltiyor. Biz de bunu iyiki yapıyorum izlenimi oluyor, üzüntü içerisindeyiz" diye konuştu.
 

İHA

Bakmadan Geçme

Konya'da milyonluk yatırım tamamlandı
Konya’da milyonluk yatırım tamamlandı
Konya'da umumi tuvalette ölü adam bulundu
Konya'da umumi tuvalette ölü adam bulundu
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 2 Haziran Salı günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 2 Haziran Salı günü
A Milliler hazırlıkta Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi
A Milliler hazırlıkta Kuzey Makedonya’yı 4-0 yendi
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 2 Haziran Salı günü
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 2 Haziran Salı günü
Konya'nın zirvesinde buluştular! Aydos Dağı'na zorlu tırmanış
Konya'nın zirvesinde buluştular! Aydos Dağı'na zorlu tırmanış