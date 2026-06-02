  • Haberler
  • Spor
  • Filenin Sultanları Brezilya'da sahne alıyor

Filenin Sultanları Brezilya'da sahne alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ilk maçına yarın çıkacak.

Filenin Sultanları Brezilya'da sahne alıyor
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak ay-yıldızlı ekip, başkent Brasilia'da oynanacak mücadeleye TSİ 19.00'da çıkacak. Filenin Sultanları, Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ne karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, geçen yıl oynanan FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti 3-0 yenmişti. Milli takım rakibi karşısındaki son yenilgisini ise 2021 yılında VNL maçında 3-1'lik skorla almıştı. Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Brezilya etabı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

A Milliler, 3 yıllık hasreti dindirmek istiyor
Bu Habere de Bak
A Milliler, 3 yıllık hasreti dindirmek istiyor

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da milyonluk yatırım tamamlandı
Konya’da milyonluk yatırım tamamlandı
Konya'da umumi tuvalette ölü adam bulundu
Konya'da umumi tuvalette ölü adam bulundu
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 2 Haziran Salı günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 2 Haziran Salı günü
A Milliler hazırlıkta Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi
A Milliler hazırlıkta Kuzey Makedonya’yı 4-0 yendi
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 2 Haziran Salı günü
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 2 Haziran Salı günü
Konya'nın zirvesinde buluştular! Aydos Dağı'na zorlu tırmanış
Konya'nın zirvesinde buluştular! Aydos Dağı'na zorlu tırmanış