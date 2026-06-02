  • Haberler
  • Spor
  • Akdeniz Oyunları'ndaki rakiplerimiz belli oldu

Akdeniz Oyunları'ndaki rakiplerimiz belli oldu

2026 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımları'nın rakipleri ve grupları belli oldu.

Akdeniz Oyunları'ndaki rakiplerimiz belli oldu
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

2026 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımları'nın rakipleri ve grupları belli oldu. İtalya'nın Taranto kentinde 21 Ağustos - 3 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda, Kadın Voleybol Milli Takımı, B Grubu'nda yer alacak. 

Milliler, grup aşamasında Yunanistan, Cezayir, Kosova ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek. Erkek Voleybol Milli Takımı da B Grubu'nda Suriye ve Tunus ile mücadele edecek.

A Milliler, 3 yıllık hasreti dindirmek istiyor
Bu Habere de Bak
A Milliler, 3 yıllık hasreti dindirmek istiyor
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da milyonluk yatırım tamamlandı
Konya’da milyonluk yatırım tamamlandı
Konya'da umumi tuvalette ölü adam bulundu
Konya'da umumi tuvalette ölü adam bulundu
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 2 Haziran Salı günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 2 Haziran Salı günü
A Milliler hazırlıkta Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi
A Milliler hazırlıkta Kuzey Makedonya’yı 4-0 yendi
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 2 Haziran Salı günü
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 2 Haziran Salı günü
Konya'nın zirvesinde buluştular! Aydos Dağı'na zorlu tırmanış
Konya'nın zirvesinde buluştular! Aydos Dağı'na zorlu tırmanış