A Milliler, 3 yıllık hasreti dindirmek istiyor

2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonu 2023'ten sonra bir kez daha kazanmak için mücadele edecek. Başkent Ankara, 17-21 Haziran'da organizasyonun ikinci etabına ev sahipliği yapacak. Milliler, normal sezonu üçayaktan oluşacak turnuvanın ilk etabında 3-8 Haziran'da Brezilya'da parkeye çıkacak. İkinci etaba Ankara'da 17-21 Haziran'da ev sahipliği yapacak ay-yıldızlı ekip, üçüncü etap maçları için 8-12 Temmuz'da Japonya'da olacak. Milli takım, toplam 18 takımın yer alacağı VNL'de lig etabını ilk 8 takım arasında bitirirse adını Çin'de 22-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek finallere yazdıracak.

2023'TE ZİRVEDE YER ALDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'yi 2023 yılında kazanma başarısı gösterdi. Bu sezon 8. kez düzenlenecek Kadınlar Milletler Ligi'nde ay-yıldızlı ekip, 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan finalde Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğa uzandı. A Milli Takım, 2018'de gümüş madalya alırken, 2021'de ise bronz madalyanın sahibi oldu. Organizasyonun en başarılı takımlarından biri olan Türkiye, 2019 ve 2022'de ise dördüncülük yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl ise çeyrek finalde Japonya'ya 3-2 yenilmişti.

SADECE 3 ÜLKE KAZANDI

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'ni tarihte sadece 3 ülke kazandı. 2018'den bu yana düzenlenen organizasyonda ABD ve İtalya'nın 3'er, Türkiye'nin ise 1 şampiyonluğu bulunuyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'in ikinci etabında başkent Ankara'da voleybolseverlerle buluşacak. Ankara Spor Salonu'nda 17-21 Haziran'daki etaba Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Çin, Fransa, Brezilya, Belçika gibi kadın voleybolunda söz sahibi ülkeler de katılacak. Türkiye, Ankara'daki maçlarda 17 Haziran'da Belçika, 18 Haziran'da Fransa, 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin'le karşılaşacak.

Filenin Sultanları'nın VNL'de lig etabındaki maç programı şöyle:

*1. hafta (Brasilia-Brezilya)

3 Haziran: 19.00 Dominik Cum.-Türkiye

4 Haziran: 22.30 Türkiye-Hollanda

6 Haziran: 21.30 İtalya-Türkiye

8 Haziran: 00.00 Bulgaristan-Türkiye

*2. hafta (Ankara-Türkiye)

17 Haziran: 19.30 Türkiye-Belçika

18 Haziran: 19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran: 19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran: 19.30 Türkiye-Çin

*3. hafta (Kansai-Japonya)

8 Temmuz: 06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz: 07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz: 13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz: 09.30 Tayland-Türkiye

