Selçuklu'da okullar futbolda terliyor

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Selçuklu Belediyesi Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası”, Selçuklu Belediyesi Sentetik Çim Sahası’nda oynanan müsabakalarla başladı. Çocukların fiziksel, sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen turnuvada bu yıl Selçuklu ilçesindeki 19 merkez okul ve 5 taşra okulundan olmak üzere toplam 24 ortaokul mücadele ediyor. Turnuvada toplam 360 öğrenci forma giyerken, organizasyon grup müsabakalarının ardından eleme usulü karşılaşmalarla devam edecek.

Selçuklu Belediyesi tarafından amatör futbola kazandırılan FIFA standartlarındaki Selçuklu Belediyesi Sentetik Çim Sahası’nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde oynanan müsabakalarda öğrenciler hem sportif yeteneklerini sergileme fırsatı buldu hem de dostluk, kardeşlik ve fair play ruhunu sahaya yansıttı. Yaklaşık 3 hafta sürecek organizasyonda öğrenciler kıyasıya mücadele ederken izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşatacak. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, turnuvaya katılan tüm öğrencilere ve okullara başarılar dileyerek şu ifadeleri kullandı.

“Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak, onları sporla buluşturmak ve okullarımız arasında dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla geleneksel hale getirdiğimiz Ortaokullar Arası Futbol Turnuvamızı bu yıl da başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turnuvamıza 19 merkez okul ve 5 taşra okulumuz olmak üzere toplam 24 okulumuzdan 360 öğrencimiz katılıyor. Öğrencilerimizin sportif etkinlik saatlerini verimli bir şekilde değerlendirmelerine imkan sunarken, aynı zamanda takım ruhunu, paylaşmayı ve fair play anlayışını öğrenmelerine katkı sağlıyoruz. Turnuva boyunca mücadele edecek tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”

DERECEYE GİRECEK TAKIMLARA 90 BİN TL ÖDÜL

Turnuva sonunda dereceye giren okullara toplam 90 bin TL ödül verilecek. Organizasyonda birinci olan takıma toplam 30 bin TL, ikinci olan takıma toplam 25 bin TL, üçüncü olan toplam 20 bin TL, dördüncü olan takım ise toplam 15 bin TL ödülün sahibi olacak.