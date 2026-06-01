Konyaspor yönetimi ile Palut buluşuyor

Tümosan Konyaspor yönetimi ile Teknik Direktör İlhan Palut, bu hafta içinde bir araya gelerek yeni sezon planlamasını masaya yatıracak. Şu an izinde olan Palut, birkaç gün içinde yardımcısı Osman Demir ile Konya’ya gelecek ve Başkan Ömer Atiker ile yöneticilerle görüşecek. Kritik zirvede yeni sezon kadro planlaması başta olmak üzere birçok konu görüşülecek.

İlhan Palut’un vereceği rapora göre takımdan ayrılacak ve yapılacak yeni transferler şekillenecek. Takımdan ayrılması gündemde olan Yhoan Andzouana ve Kazeem Olaigbe'nin yanı sıra sözleşmeleri biten Marko Jevtovic, Adama Nagalo ve Berkan Kutlu için yeniden masaya oturulması planlanıyor. Konyaspor’da izin 30 Haziran’da bitecek ve uzun tatil sonrası yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz’da Konya’da başlayacak.