1922 Konyaspor'da genel kurul ertelendi

Konyaspor’un pilot takımı olan ve 3. Lig’den düştükten sonra geçen sezon başında faaliyetlerini durduran 1922 Konyaspor’da Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. İkinci toplantı 17 Haziran’da gerçekleştirilecek. Konyaspor’un uzun yıllar pilot takımı olarak profesyonel liglerde mücadele eden ve 2024-2025 sezonunda 3. Lig’e veda ettikten sonra faaliyetlerini durduran 1922 Konyaspor’da Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Ancak toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı için genel kurul ikinci oturuma kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün (31.05.2026) yapılmış olup gerekli çoğunluk sağlanamamış ve ikinci toplantıya kalmıştır. İkinci toplantı 17.06.2026 Çarşamba günü saat 15.00’te Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. 17 Haziran’da yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmayacak. Genel kurulun en dikkat çeken gündem maddesi ise kulübün feshedilmesi ve fesih işlemlerinin yürütülmesi için mevcut yönetim kuruluna yetki verilmesi olacak.