Konya 2. Küme'de heyecan sürüyor! Bir takım 1. Küme biletini aldı

Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi’nde çekişme dün oynanan 8. hafta maçlarıyla devam etti. 4 grupta, 10’u merkez ve 11’i ilçe olmak üzere toplam 21 takımın mücadele ettiği 2. Amatör Küme'de tansiyon giderek artıyor. A Grubu’nda Konya 1907 Spor puan farkını açarak 1. Küme biletini aldı. Ilgın İdmanyurdu, Konya Bilimspor ve Ilgın Termalspor ikincilik için kıyasıya yarışıyor. B Grubu’nda Hadimspor, Beyşehir Gölüspor ve Beyşehir Demirspor arasında büyük bir zirve yarışı yaşanıyor. C Grubu’nda Turançspor liderliğini sürdürürken; Cihanbeyli Belediyespor ve Yeniceobaspor averajla lideri takip ediyorlar. D Grubu’nda ise İ. Çumra Belediyespor ile Ereğli Yeşilyurtspor liderlik mücadelesi verirken, Maliyespor, Karabağ Gençlerbirliği ve Karapınar Esnafspor zirve takibinden kopmuyor.