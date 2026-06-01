  Konya Büyükşehir Stadyumunun zemini yenileniyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Stadyumu’nun hibrit çim zeminin kalitesini artırmak amacıyla renovasyon çalışması başlattıklarını belirterek, “Şehrimizin ve ülkemizin önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan stadyumumuzu her zaman en üst standartlarda tutmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın en önemli markalarından biri olan ve Tümosan Konyaspor’a ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Stadyumu’nu yeni sezona hazırladıklarını söyledi.

Türkiye’nin en güzel stadyumlarından biri olan Konya Büyükşehir Stadyumu’ndaki en önemli unsurlarından birinin de sporcuların güvenli ve kaliteli zeminde mücadele edebilmesi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bu anlayışla 2022 yılında çim olan saha zeminini hibrit çim sistemine dönüştürmüştük. Bakım süreçleri sonucunda zamanla yüzey altında kalan hibrit liflerin yeniden ortaya çıkarılması amacıyla 2024 yılında ilk renovasyonu yapmıştık. İlk renovasyon uygulamamızın ardından iki yıllık süreç sonunda şu anda ikinci yenileme ve iyileştirme çalışmamızı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Başkan Altay, “Bu çalışma ile sahada oluşan organik tabakayı temizleyecek, hibrit lifleri yeniden yüzeye çıkaracak ve zeminin oyun kalitesini artırmış olacağız. Böylece hem sporcularımız hem de taraftarlarımız için daha kaliteli bir futbol ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan stadyumumuzu her zaman en üst standartlarda tutmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapılacak çalışmalar kapsamında sahanın mevcut durumuna göre 3 ila 5 santimetre arasında kazı işlemi gerçekleştirilecek. Ardından yıkanmış ve elenmiş dere kumu serimi yapılacak. Son aşamada ise çim tohumu ekimi gerçekleştirilerek saha yeni sezona hazır hale getirilecek. Çalışmalar birkaç hafta içinde tamamlanacak. 

