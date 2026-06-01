Hentbolda perde indi, şampiyon Beşiktaş!

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Beşiktaş, peş peşe 3'üncü, toplamda 19'uncu şampiyonluğunu elde etti. DEPSAŞ Enerji As, Ankara Hentbol, Köyceğiz Belediyespor ve Rize Belediyespor küme düştü. Ligde sezon, play-off etabının 10'uncu haftasındaki maçlarla tamamlandı. Play-out etabı 10'uncu haftasındaki Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçı ise konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi.

Play-off etabının 10. ve son haftasında şampiyon Beşiktaş, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yendi. Bu sonuçla şampiyon siyah-beyazlılar, play-off'u 10'da 10 yaptı, sezonu da 61 puanla noktaladı. Nilüfer Belediyespor ise 54 puanla sezonu ikinci basamakta tamamladı. Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, art arda 3'üncü, toplamda 19'uncu kez mutlu sona ulaştı. Nilüfer Belediyespor 2'nci, Spor Toto 3'üncü, İstanbul Gençlikspor ise 4'üncü oldu. Normal sezonun sonuncusu DEPSAŞ Enerji As'ın yanı sıra play-out etabını son 3 sırada bitiren Ankara Hentbol, Köyceğiz Belediyespor ve Rize Belediyespor da küme düştü.