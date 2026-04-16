  • Maraş'taki saldırganın geçmişi ortaya çıktı: Detaylar şaşırtıcı!

Maraş'taki saldırganın geçmişi ortaya çıktı: Detaylar şaşırtıcı!

Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı düzenleyen öğrencinin saldırıyı gerçekleştirmeden 2 gün önce poligonda atış yaptığı ortaya çıktı. Saldırganın babasının ifadesi de dikkat çekti.

Maraş'taki saldırganın geçmişi ortaya çıktı: Detaylar şaşırtıcı!
İHA
İhlas Haber Ajansı
Haberin Özeti

  • Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı.
  • Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, olaydan iki gün önce oğlunu poligonda kendi silahıyla atış yaptırdığını itiraf etti.
  • Polis başmüfettişi baba, oğlunun psikolog tarafından takibinin önerildiğini ve kendi adına kayıtlı 7 taşıma ruhsatlı silahı olduğunu belirtti.ş

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayın ardından saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli de gözaltına alınmıştı. Tutuklanan polis başmüfettişi baba Uğur Mersinli'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. 

Maraş'taki saldırganın geçmişi ortaya çıktı: Detaylar şaşırtıcı!

Mersinli'nin ifadesinde olaydan 2 gün önce oğlu ile poligonda atış yaptığını söylediği öğrenildi.

Baba Uğur Mersinli’nin ifadesinde şunları söyledi:

 "Oğlum interaktif oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı. Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını, kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu. Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Psikolog, oğlumun topluma uyumu noktasında problem yaşayacağını, biraz takip edilmesi gerektiğini söyledi. 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır. Bunlar da mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir" 

İHA

