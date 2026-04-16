Ereğli Belediyesinden şehide vefa

Parka isim verme törenine İlçe Kaymakamı Murat Eren, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Fatih Kurt, Cezaevi Tabur Komutanı Yarbay Cem Gökdemir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü, diğer protokol üyeleri, şehit ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Devletimize Minnettarız

Ereğli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen isim verme töreninde duygularını ifade etmek üzere kürsüye gelen Şehit babası Erdal Büke: “Oğlumun şehit olduğu günden beri devletimizin bütün birimlerinin bizlere verdiği değer ve saygıdan dolayı devletimize minnettarız. Çocuğumuzun şehadeti, ailesi olarak tarifsiz acı ve büyük kayıp hissi yaşattı.

Bu parka çocuğumuzun isminin verilmesine vesile olan devletimizin bütün birimlerindeki yetkililerine ve Ereğli Belediyesi’ne ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Vatan ve millet yolunda şehadete ulaşan evlatlarımızın ruhları şad olsun. Türk Milleti ve Türk Devleti var olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerini kullandı.

Şehidimizin Adı Bu Parkta Yaşayacak

Şehit babasının ardından kürsüye gelen Belediye Başkanı Umut Akpınar: “Keşke şehidimiz olmasaydı da bu parka ismini vermeseydik, gönül bunu isterdi. Şehit ailelerimize gerçekten o günü, o acıyı yaşatmak istemem ama mazbatayı yeni aldığımız o günlerde, yoğun bir program vardı ve bir akşam Sayın Kaymakamımız Oğuz Cem Murat aradı: “Başkanım bir şehidimiz var, şehit evine gidiyoruz” dedi.

Orda şunu söylemiştim, gerçekten bunu yürekten söylemiştim: “keşke ben belediye başkanı olmasaydım da şehidimiz de olmasa” demiştim. Benim için gerçekten çok duygusal ve kötü bir akşamdı.

Allah’ım hiçbir aileye, hiçbir anne ve babaya böyle acılar yaşatmasın ama şehadet şerbetini içmek de bizim hem dinimizde hem geleneğimizde, göreneğimizde önemli bir mertebe.

Biz bugün buralarda konuşuyorsak, bu parklarda vakit geçirebiliyorsak onların sayesinde. Bu parkımız şehit Emrah Büke adına tanzim edildi, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Burası herkesin gelip geçtiği bir yer, bir de kütüphanemiz var. Eminim ki şehidimizin adının burada yer alması, buraya gelip giden gençlerimize de örnek olacak, şehidimizin adı bu parkta yaşayacak. Buradan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize minnetlerimi sunuyorum, gazilerimizin vefat edenlerine rahmet, hayatta olanlara sağlık diliyorum”ifadelerini kullandı.

Şehitlik Büyük Bir Makam

İlçe Kaymakamı Murat Eren ise: “Şehitlik makamı büyük bir makam, evlat kaybetmek de çok büyük bir acı. Evladının şehit olması; vatan için, millet için, memleket için, din için kendi hayatını feda etmesi belki de en büyük tesellilerden bir tanesi. Biz binlerce, yüz binlerce şehitler vermiş bir milletin evlatlarıyız. Belediye Başkanımız da söylediler ben de meslek yaşamım boyunca şehit haberi vermek zorunda kaldım, şehit cenazesine katıldım, bu acı tarif edilemez.

Bu kadar fedakarlık yapan şehitlerimizin adının belli yerlere verilmesi çok önemli, bizim de hedeflerimizden bir tanesi; adı herhangi bir noktaya verilmemiş hiçbir şehidimizin kalmaması. İlçemizde pek çok okulumuzda, caddemizde şehitlerimizin isimleri var ama olmayan şehitlerimiz de var. Allah nasip ederse onları da Belediyemizle, Büyükşehir Belediyemizle, Kaymakamlığımızla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle onları da tamamlayacağız.

Bugün şehidimiz Emrah Büke’nin isminin verildiği park hakikaten çok güzel bir park, burada şehidimizin ismi yaşayacak. Allah bir daha bize şehit haberi verdirmesin, bir daha o acıları yaşatmasın, vatanımız, milletimiz var olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize, gazilerimize Allah’tan rahmet, yaşayan gazilerimize uzun ömürler diliyorum”dedi.

Konuşmaların ardından edilen dualar ve kurdele kesimiyle birlikte tören sona erdi.

Bahçelievler Şehit Emrah Büke Parkı yenilenen çehresi ve şehidinin ismi ile birlikte hayatın koşuşturması arasında Ereğlililere güzel bir yaşam alanı olmaya devam edecek.

