  • Maraş'taki saldırıda yeni gelişme: Baba gözaltında!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokulda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırganın babası gözaltına alındı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenledi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer olay yerinde yaptığı açıklamada, "4 vefat var, 20 de yaralımız var. Saldırgan da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş ederek öldürdü" dedi. Öte yandan eski emniyet görevlisi olan saldırganın babası U. M. gözaltına alındı.

