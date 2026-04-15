Trump: Çin, İran'a silah göndermemeyi kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in İran'a silah göndermemeyi kabul ettiğini açıkladı.

AA
Anadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et
canplus
canplus
canplus
canplus

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

 “Çin, Hürmüz Boğazı’nı kalıcı olarak açmamdan çok memnun. Bunu onlar için ve ayrıca dünya için yapıyorum. Bu durum bir daha asla yaşanmayacak. İran'a silah göndermemeyi kabul ettiler. Birkaç hafta içinde oraya gittiğimde Başkan Şi bana kocaman sarılacak. Birlikte akıllıca ve çok iyi çalışıyoruz” 

Paylaşımında diplomasinin savaşa tercih edilmesi gerektiğini belirten ancak mesajının sonunda ABD'nin askeri gücüne de vurgu yapan Trump, “Bu, savaşmaktan daha iyi değil mi? Ama unutmayın, eğer mecbur kalırsak savaşmakta çok iyiyiz, herkesten çok daha iyi!” değerlendirmesinde bulundu.

Bakmadan Geçme

