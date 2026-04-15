KAMPÜS Konya KTÜN ev sahipliğinde başladı
Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen KAMPÜS Konya Atölye ve Panel Programı, Mimarlık ve İç Mimarlık bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla başladı.
15–17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında öğrenciler, Mimar İrem Uslu yürütücülüğünde “Hatırlatan Yaşam Alanları” teması doğrultusunda projeler geliştiriyor. Atölye süresince üretilen projeler, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek, değerlendirme sonucunda başarılı bulunan öğrenciler ödüllendirilecek. Ödül alan öğrenciler,Türkiye’nin farklı üniversitelerinde düzenlenen KAMPÜS atölyeleri arasından seçilecek projelerin sahipleri, İstanbul’da gerçekleştirilecek ödül törenine de davet edilecek.
Program kapsamında 15–16 Nisan tarihlerinde KTÜN Gelişim Yerleşkesi’nde atölye çalışmaları yürütülürken, 17 Nisan tarihinde “Mekân, Hafıza ve Tasarım” başlıklı panel düzenlenecek. Panel, Bilgehan Yılmaz moderatörlüğünde; İç Mimar – ZOOM/TPU Kurucu Ortağı Atilla Kuzu, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Celal Abdi Güzer ve İstanbul Teknik Üniversitesinden Nurbin Paker’in sunumlarıyla gerçekleştirilecek.
Panelin ardından, atölye süresince üretilen çalışmaların yer aldığı sergi açılışı ile atölye ödül töreni düzenlenecek. Program, 17 Nisan saat 14.00’te KTÜN Gelişim Yerleşkesi Konferans Salonu 2’de sona erecek.