'Kutlu ve Mutlu' Konyaspor! Trabzon'u devirdik

İlk yarıda Konyaspor resitali vardı

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 31. hafta maçında konuk ettiği güçlü rakibi Trabzonspor’u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. İlk yarıda tamamen oyunun hakimi olan ve birçok net fırsattan yararlanamayan, bir topu da direkten dönen Anadolu Kartalı, Berkan Kutlu’nun 32 ve 40. dakikalarda attığı gollerle soyunma odasına 2-0 galip gitti. Maçın ikinci yarısında ise oyunun rengi tamamen değişti. Trabzonspor inanılmaz bir baskı kurarken, Konyaspor ise savunma yapmak zorunda kaldı. Topun ve oyunun hakimiyetini rakibine kaptıran yeşil-beyazlı temsilcimiz, ileride top da tutamayınca ikinci 45 dakikanın büyük bölümü Konyaspor yarı sahasında oynandı.

İkinci devre oyun tersine döndü

Ancak, Konyaspor bu baskı karşın kalesini iyi savundu. Trabzonspor, bu baskıda 79’da farkı 1’e indirse de kalan bölümde Konyaspor rakibine biraz da şansının yardımıyla ikinci gol şansını tanımadı ve sahadan 2-1’lik zaferle ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki kaybetmeme serisini 7’ye yükselten Konyaspor, haftayı bir sıra yükselerek 40 puanla sekizinci sırada kapattı. Ayrıca zorlu mücadeleyi 20 bine yakın taraftar stadyumdan takip etti. 500’e yakın Trabzonspor taraftarı da stattaki yerini aldı.

Blaz Kramer riske edilmedi

Konyaspor’da sakatlığı bulunan Sloven forvet Blaz Kramer riske edilmedi ve kadroda yer almadı. Cezalı olan Riechedly Bazoer ile Morten Bjorlo da forma giyemedi. Stadyumda maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük coşku yaşanırken, taraftarlar ve futbolcular, 3 puanı birlikte doyasıya kutladı. Son 6 maçta 16 puan toplayan ve bu süreçte ligin en iyi takımı olan Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 32. hafta maçında 1 Mayıs Cuma günü deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Maçın önemli dakikaları

6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muçi'nin ortasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşu auta gitti.

11. dakikada sol kanatta topu alan Berkan Kutlu'nun ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Jevtovic'in bekletmeden vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı çeldi. Seken top Muleka'nın önünde kalırken, Muleka'nın şutunda kaleci Onana yine gole izin vermedi.

21. dakikada sol kanatta topla buluşan Enis Bardhi'nin pasında ceza sahasının sol çaprazında topu alan Berkan Kutlu'nun şutunu kaleci Onana çeldi.

32. dakikada hızlı kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Olaigbe'nin şutunda kaleci Onana topu uzaklaştırdı. Seken topa Berkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

39. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Enis Bardhi pasını Berkan'a aktardı. Berkan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Muçi’nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

63. dakikada topla hareketlenen Bouchouari'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Deniz Ertaş çıkardı.

79. dakikada Wagner Pina’nın ceza sahasına ortasında Felipe Augusto’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

80. dakikada sağ çizgide topu alan Pina kale alanına pasını yolladı. Umut Nayir’in dokunuşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

***

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir

KONYASPOR: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç (Arif Boşluk dk. 87), Enis Bardhi (Diogo Gonçalves dk. 61), Olaigbe (Sander Svendsen dk. 75), Muleka (Andzouana dk. 87)

TRABZONSPOR: Andre Onana, Wagner Pina, Nwaiwu, Lovik (Bouchouari dk. 46), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai (Ozan Tufan dk. 46), Zubkov (Augusto dk. 46), Ernest Muçi (Umut Nayir dk. 66), Nwakaeme, Onuachu

GOLLER: Berkan Kutlu (dk. 32 ve 40) (Konyaspor), Felipe Augusto (dk. 79) (Trabzonspor)

SARI Kartlar: Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Diogo Gonçalves, İlhan Palut (Teknik Direktör)