Konyaspor-Trabzonspor maç özeti

Maç Tamamlandı [2-1]

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Tümosan Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 1

90'

İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Chibuike Nwaiwu tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

90'

İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Ceza sahası içinde topla buluşan Paul Onuachu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

90'

Korner (Trabzonspor)

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile köşe vuruşu kullanıyor.

90'

Sarı Kart (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında Diogo Goncalves hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

90'

Sarı Kart (Tümosan Konyaspor)

90'

Sarı Kart (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında Berkan Kutlu hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

88'

İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

88'

Korner (Trabzonspor)

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile köşe vuruşu kullanıyor.

88'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Deniz Türüç çıkıyor ve yerine Arif Boşluk oyuna giriyor.

88'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jackson Muleka çıkıyor ve yerine Yhoan Andzouana oyuna giriyor.

87'

Sarı Kart (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında Deniz Türüç hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

87'

Engellenen Şut (Trabzonspor)

Ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

84'

Ofsayt (Tümosan Konyaspor)

Rakip ceza sahasının sol köşesinde Diogo Goncalves topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

81'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Diogo Goncalves, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

80'

İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Umut Nayir tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

80'

İsabetli Şut (Trabzonspor)

Trabzonspor için Felipe Augusto şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

79'

Asist (Trabzonspor)

Wagner Pina, gol pasını veren isim.

79'

Gol [2-1] (Trabzonspor)

GOL! Felipe Augusto, farkı 1'e indiren golü atıyor.

76'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Kazeem Olaigbe oyundan çıkarken Sander Svendsen oyuna giren isim.

73'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Melih İbrahimoğlu rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

73'

Korner (Tümosan Konyaspor)

Deniz Türüç ile Tümosan Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

71'

Korner (Trabzonspor)

Trabzonspor takımı korner kullanacak.

71'

Engellenen Şut (Trabzonspor)

Felipe Augusto önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Felipe Augusto tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

67'

Oyuna Girme (Trabzonspor)

Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Ernest Muci oyundan çıkarken Umut Nayir oyuna giren isim.

66'

İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Ceza sahası içinde topla buluşan Felipe Augusto, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

62'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Enis Bardhi çıkıyor ve yerine Diogo Goncalves oyuna giriyor.

61'

İsabetli Şut (Trabzonspor)

Benjamin Bouchouari tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

61'

Engellenen Şut (Trabzonspor)

Felipe Augusto rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

59'

İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Tim Jabol-Folcarelli, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

58'

İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Ceza sahası içinde topla buluşan Felipe Augusto, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

58'

Korner (Trabzonspor)

Trabzonspor, Ernest Muci ile köşe vuruşu kullanıyor.

54'

İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Ernest Muci önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Ernest Muci tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

51'

Engellenen Şut (Trabzonspor)

Trabzonspor takımı Benjamin Bouchouari ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Benjamin Bouchouari tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

51'

Engellenen Şut (Trabzonspor)

Tim Jabol-Folcarelli, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

46'

Oyuna Girme (Trabzonspor)

Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Christ Inao Oulai oyundan çıkarken Ozan Tufan oyuna giren isim.

46'

Oyuna Girme (Trabzonspor)

Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Oleksandr Zubkov oyundan çıkarken Felipe Augusto oyuna giren isim.

46'

Oyuna Girme (Trabzonspor)

Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Mathias Lövik oyundan çıkarken Benjamin Bouchouari oyuna giren isim.

2.Yarı Başladı [2-0]

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

1. Yarı Tamamlandı [2-0]

Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor

45'

İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Anthony Nwakaeme tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

45'

Korner (Trabzonspor)

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile köşe vuruşu kullanıyor.

45'

Engellenen Şut (Trabzonspor)

Ernest Muci, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

43'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Sol kanatta topla buluşan Jackson Muleka, rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

39'

Asist (Tümosan Konyaspor)

Golün asistini yapan isim Enis Bardhi.

39'

Gol [2-0] (Tümosan Konyaspor)

GOL! Berkan Kutlu ile Tümosan Konyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.

39'

Engellenen Şut (Tümosan Konyaspor)

Kazeem Olaigbe rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

38'

İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Chibuike Nwaiwu, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

32'

Gol [1-0] (Tümosan Konyaspor)

GOL! Berkan Kutlu Tümosan Konyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

32'

İsabetli Şut (Tümosan Konyaspor)

Kazeem Olaigbe tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

32'

Korner (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor, Enis Bardhi ile köşe vuruşu kullanıyor.

32'

Korner (Tümosan Konyaspor)

30'

Korner (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.

29'

Korner (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımı korner kullanacak.

27'

İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Paul Onuachu altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

24'

Korner (Tümosan Konyaspor)

Enis Bardhi ile Tümosan Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

22'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımı Marko Jevtovic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Marko Jevtovic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

21'

İsabetli Şut (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor için Berkan Kutlu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

18'

Engellenen Şut (Trabzonspor)

Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Oleksandr Zubkov

17'

Sarı Kart (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında Adil Demirbağ, sarı kart görüyor.

15'

Engellenen Şut (Trabzonspor)

Paul Onuachu altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

11'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımı Kazeem Olaigbe ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kazeem Olaigbe tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

11'

İsabetli Şut (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor için Jackson Muleka şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

11'

İsabetli Şut (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor için Marko Jevtovic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

10'

Korner (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımı korner kullanacak.

6'

İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Ceza sahası içinde topla buluşan Paul Onuachu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

1'

Maç Başladı

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.